Wim De Coninck: "De Houdini-acts van Real Madrid zijn geen toeval meer"

"Manchester City was veel beter gisteren. Maar Real werd ook al door PSG en Chelsea overklast in deze campagne. Kijk eens waar die nu zitten: thuis", merkt Wim De Coninck op. "Ook gisteren slaagden de Madrilenen erin om zich telkens weer in de wedstrijd te knokken. Dat is geen toeval meer: je krijgt bijna het gevoel dat dit hét jaar van Real Madrid wordt."

"De Houdini-acts van Real Madrid zijn geen toeval meer”, vertelt Wim De Coninck over de nieuwe "comeback" van de Koninklijke in de Champions League.

De succesformule: ervaring en vier musketiers

"Met de efficiëntie van Benzema, de snelheid van Vinicius en af en toe een flits van Modric kan Real altijd een doelpunt maken. Tegen iedereen. En als je dan nog eens Courtois in de goal hebt staan, die vaak de nul kan houden, heb je een winnende formule in handen."

"Die ploeg heeft al meerdere keren dergelijke brandjes moeten blussen. Ze worden op geen enkel moment zenuwachtig. Daarnaast hebben ze een enorm vertrouwen ontwikkeld in hun scorend vermogen. Dat ze zo koel kunnen blijven, is dus geen toeval."

De verdediging van City kan dat beamen. Ondanks de dominantie op het veld, kregen de Citizens toch drie doelpunten om de oren. "City stond vandaag inderdaad ook zelf niet al te best te verdedigen. Nochtans tellen ze in de Premier League slechts 24 tegendoelpunten, dat is minder dan Liverpool."

"Maar in de Champions League slagen ze er nog niet in om die lijn door te trekken. Tegen Atletico Madrid in de kwartfinales waren ze ook serieus aan het schudden en beven in de slotfase. Wanneer ze echt onder druk komen te staan, maken ze voorlopig geen vlekkeloze beurt."