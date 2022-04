City speelt met vuur in spektakelmatch tegen Real Madrid, De Bruyne matchwinnaar met goal en assist

De Bruyne bezorgt City droomstart

93 seconden. Zolang had City vanavond nodig om de score te openen. Mahrez schilderde de bal perfect op het hoofd van de infiltrerende De Bruyne en die gaf Courtois met een rake kopbal het nakijken. Droomstart voor de thuisploeg. Real werd helemaam overklast in de openingsfase en betaalde dat na iets meer dan 10 minuten opnieuw cash. Na zijn goal pakte De Bruyne nu uit met een assist. Jesus zet Alaba wel erg makkelijk in de wind en Courtois mocht zich opnieuw omdraaien. De doelman werd bepaald niet geholpen door zijn klungelende verdediging. Twee goals slikken in de eerste 11 minuten, dat was Real nog nooit overkomen in de Champions League. De bezoekers holden achter de bal en ontsnapten tot twee keer toe aan de 3-0. Eerst speelde Mahrez het niet goed uit, daarna mikte Foden op aangeven van de alweer ijzersterke De Bruyne rakelings voorlangs. Pas na een halfuur knutselde Real een eerste kans in elkaar. Benzema kroop zowaar in de rol van aangever, Alaba kopte nipt naast. Niet veel later deed de onvermijdelijke Benzema het dan maar zelf. Op een voorzet van Mendy mikte hij de bal in één tijd voorbij Ederson. Opnieuw een klasseflits van de Franse topper en Real zat plots weer in de wedstrijd.

Klasse van Benzema houdt Real in de running

Ook in de tweede helft serveerde City een blitzstart. Na mistasten van Militao mikte Mahrez een reuzenkans op de 3-1 op de paal en Foden besloot in de herneming pal op Carvajal. Enkele minuten later lukte het dan toch voor de Britse wonder boy. Na een knappe steal en gemeten voorzet van Fernandinho liet Foden Courtois kansloos achter met een rake kopbal.



Amper twee minuten later verging het Fernandinho minder goed. Vinicius zette zijn landgenoot vlot in de wind, stoomde door naar doel en maakte het oog in oog met Ederson na een schitterende solo koelbloedig af. Weer zag City de bonus van 2 goals verdampen.



Een kwartier voor het einde kon de thuisploeg zijn overwicht toch opnieuw uitdrukken in een ruimere voorsprong. Met een heerlijke knal vanuit een bijna onmogelijke hoek joeg hij de 4-2 hoog in doel.



Maar het een rollercoaster in het Etihad Stadium, want Real veerde nog eens recht. Met dank aan knullig hands van Laporte. De bal ging op de stip en met een heerlijke panenka zette wie anders dan Benzema die elfmeter op geniale wijze om.



City werd zo karig beloond voor een ijzersterke wedstrijd. De Bruyne en co zullen volgende week in het Estadio Bernabéu nog flink moeten knokken om voor het tweede jaar op rij door te stoten naar de Champions League-finale.