Thibaut Courtois: "Bij de laatste goal dacht ik dat de scheidsrechter gefloten had"

"We zijn veel te slap begonnen, zowel de eerste als de tweede helft", vertelt Courtois na afloop. "Offensief hebben we het goed gedaan, defensief echt niet. Bij de eerste en de tweede goal waren we gewoon niet wakker."

"Ik dacht dat de scheidsrechter gefloten had voor een overtreding. Maar opeens schoot Silva toch naar de goal. Ik zag de bal niet aankomen, dus mijn reactie was te laat. Dat vond ik heel vervelend. Dat doelpunt schrijf ik op mijn conto"

Courtois steekt de hand ook in eigen boezem. Bij de vierde goal - een afstandsschot van Bernardo Silva in de korte hoek - stond onze landgenoot aan de grond genageld.

Gelukkig kon onze landgenoot rekenen op de dodelijke Madrileense tandem Benzema/Vinicius, die vandaag opnieuw goed was voor drie doelpunten.



"We zitten nog steeds in een redelijke uitgangspositie om naar de finale te gaan. In de terugmatch moeten we durven om zelf de kaart van de aanval te trekken. We moeten ons niet plots beginnen ingraven."