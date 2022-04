Kevin De Bruyne gisteren naar de kant met enkelblessure: Moet City hem even missen?

We gaan richtig de finishlijn van het seizoen en Kevin De Bruyne verkeert in bloedvorm.

Extra zuur dat de Belg dan noodgedwongen halverwege de tweede helft zijn match moest staken. Al hinkend ging hij naar de kant. Raheem Sterling kwam in zijn plaats.

Na de match kreeg coach Pep Guardiola uiteraard vragen over de status van zijn superster.

Hoe zwaar de blessure is voor De Bruyne valt nog af te wachten, maar Pep Guardiola was duidelijk na de match: "We zitten met grote problemen."

"Drie dagen geleden moesten we nog spelen, en na vandaag zitten we met een hoop blessures (ook Kyle Walker liep een blessure op). Ik weet niet hoe de komende weken er gaan uitzien, maar vandaag vieren we dat we naar de halve finale gaan", aldus Guardiola.

Veel tijd om te rusten heeft zijn ploeg niet. Zaterdag staat er weer een duel tegen titelrivaal Liverpool op de agenda. Ditmaal in de halve finale van de FA Cup.