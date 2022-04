"Zoals City gisteren speelde, plaats ik vraagtekens achter hun winstkansen in Champions League"

"Door de uitschakeling van Bayern lijkt het moment aangebroken voor City om eindelijk eens de Champions League te winnen. Maar op basis van de wedstrijd van gisteren en door de blessures van De Bruyne en Walker zet ik toch weer vraagtekens achter City."

Wim De Coninck was niet onder de indruk van Manchester City gisteren. De Bruyne en co verdedigden tegen Atletico een 1-0-voorsprong uit de heenmatch en moesten zwoegen om verlengingen te vermijden. "In de 1e helft lag City nog boven, zonder echt overtuigend te zijn", zegt De Coninck. "Maar in de 2e helft sloop er duidelijk angst binnen de gelederen. Angst voor die ene tegengoal." "Atletico is naar het einde toe met heel veel aanvallende spelers chaos beginnen te creëren." "City kroop achteruit en had heel veel geluk dat het geen verlengingen moest spelen. In de 2e helft had het maar 1 balcontact in de zestien van Atletico. Dat was tekenend voor de onmacht van Guardiola's team gisterenavond." "Atletico kreeg 4 à 5 grote mogelijkheden in het slotkwartier, maar City hield de 0. Kampioenengeluk?"

City-coach Pep Guardiola zag net als zijn team af tijdens de 2e helft.

"Hopelijk valt blessure van De Bruyne mee"

Naast de euforie kreeg City ook enkele dompers te slikken. Walker moest geblesseerd naar de kant en ook een hinkende De Bruyne vroeg in de 2e helft om een wissel. "Kevin trapte met volle kracht op de onderkant van de schoen en de studs van Reinildo, die hem probeerde af te blokken. Dat kan je niet echt een overtreding noemen. Het was een ongelukkige tussenkomst." "Kevin heeft nog voortgespeeld, maar je zag dat zijn enkel begon op te zwellen. Laat ons hopen voor City en De Bruyne dat het allemaal wat meevalt. Voor City komen de belangrijkste weken van het seizoen eraan."

Kevin De Bruyne moest het strijdtoneel na 65 minuten verlaten met pijn aan zijn enkel.

"Real zijn overlevers, Villarreal in finale zou mooi zijn"

In de halve finales staat City over 2 weken oog in oog met Real Madrid, een echte kaskraker. "Hopelijk wordt dat een duel om van te smullen. City is op papier de favoriet in die onderlinge confrontatie", meent De Coninck. "In de laatste 12 jaar heeft Real 10 keer de halve finales bereikt. Het zijn dus wel overlevers. Met Courtois en Benzema heeft Real bovendien 2 spelers waarmee ze het verschil kunnen maken."

Wie durft te zeggen dat Villarreal het Liverpool ook niet moeilijk zal maken Wim De Coninck

In de andere halve finale krijgt Liverpool Villarreal voorgeschoteld als tegenstander. "De winnaar uit City-Real voorspellen lijkt moeilijker dan de winnaar uit Liverpool-Villarreal." "Maar wie durft te zeggen dat Villarreal het Liverpool ook niet moeilijk zal maken? Ze hebben zowel Manchester United als Juventus én Bayern München uitgeschakeld." "Villarreal heeft het zo ver geschopt dankzij hun speciaal voetbal waarvoor we veel meer sympathie hebben dan het spel van Atletico. Maar het is even defensief." "Tegen Bayern heeft Villarreal een gele bus geparkeerd. Ze zijn Neuer maar 1 keer komen bedreigen en stoten door. Iedereen vindt dat sympathiek. Maar ik vrees dat dat tegen Liverpool niet zal lukken." Al hoopt De Coninck stiekem toch op een stunt van Villarreal.



"Misschien zou het wel eens goed zijn dat een "klein" ploegje (dat 7e staat in Spanje) naar de finale van de Champions League gaat. Het hoeven niet altijd de rijkste ploegen te zijn die los naar de finale gaan."