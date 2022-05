Verheyen: "Real heeft geen geluk, maar pure kwaliteit om iets te tonen op een belangrijk moment"

"Ik zou willen uitleggen wat Real Madrid tegen City voor elkaar heeft gekregen, maar dat kan gewoon niet", vertelde Gert Verheyen meteen na de match aan Peter Vandenbempt. "Ook omdat er geen sprake was van een slotoffensief van Real. Maar dan valt er een goal in de 90e minuut en dan begint het opeens..." "Wat er dan nog over is aan tijd is altijd spannend. Zelfs als het maar 30 seconden zijn. Dan de 2-1 maken is gewoon waanzin en dan ben je opeens de mentale winnaar, die in een enorme roes zit." "City had al enkele defensieve vervangingen gedaan om de match uit te spelen en zat in een totaal andere mindset. Om dat nog om te draaien is bijna onmogelijk. Ze zijn er ook helemaal niet in geslaagd."

En zo maakt het Bernabeu-stadion zijn reputatie van spookhuis alweer waar. "Nochtans leek iedereen zich neer te leggen bij een uitschakeling. Het was muisstil in het stadion op vijf minuten van het einde. De fans gingen wel niet massaal naar huis, zoals je soms ziet. Daar hebben ze, denk ik, geen spijt van gehad."



"Voor mij heeft Pep Guardiola geen fouten gemaakt"

Ook dit jaar zal Pep Guardiola de Champions League dus niet winnen met Manchester City. In belangrijke wedstrijden in de Champions League heeft hij al vaker vreemde dingen gedaan. Dit keer klonk meteen na de match kritiek op zijn wissel van Kevin De Bruyne.

Gert Verheyen is het daar niet mee eens. "Voor mij heeft hij geen fouten gemaakt. Dat hebben wij tijdens ons commentaar ook niet gezegd." "Hij heeft De Bruyne gewisseld, maar Gündogan zet wel de aanval op waaruit City scoort en hij is ook niet een zoveel minder goede speler dan Kevin De Bruyne. Kevin speelde ook geen geniale wedstrijd ofzo, hij speelde voor zijn doen een "normale" wedstrijd." "Ik vind niet dat je iemand iets kan verwijten. Soms gebeuren er in voetbal gewoon dingen die je niet kan verklaren. Het enige straffe is dat het hier in Madrid al zo vaak is gebeurd." Liet City het liggen in de heenwedstrijd? "Ze waren twee keer de betere ploeg. In de heenmatch hadden ze de kansen om veel meer goals te maken. Dat was in de terugmatch niet het geval, maar ze waren opnieuw de betere ploeg. Maar de realiteit is: ze zijn uitgeschakeld."

"Real speelde met een onuitgegeven middenveld"

Wat gezegd over Real Madrid? Het trok een ticket voor de finale over de streep toen het volledige middenveld (Modric, Kroos en Casemiro) al naar de kant was. Camavinga, Asensio en Rodrygo klaarden mee de klus. "Het middenveld was onuitgegeven, maar die gasten speelden wel voor hun leven", zag Gert Verheyen. "Camavinga kwam heel sterk in, Asensio speelde eerder onopvallend. En daar stond nog Valverde bij op het einde als middenvelder." "Je zou nooit hebben gezegd dat ze daarmee deze match konden winnen. Zeker ook omdat ze achteraan dan nog Vallejo moesten brengen voor Militao, die uitviel. Onwaarschijnlijk." Op Thibaut Courtois kon Real rekenen zoals altijd. "Zijn redding met de voet op het schot van Grealish en zijn redding op de kopbal van Foden waren alweer cruciaal."

Benzema gaat de Gouden Bal winnen. Als dat nog niet beslist was, dan wel na deze match. Gert Verheyen

Real had noch tegen PSG, noch tegen Chelsea, noch tegen City overschot. Wat maakte het verschil? Geluk? "Nee, dat is pure kwaliteit hebben. Ze hebben veel spelers die de pure kwaliteit op elk moment kunnen bovenhalen en daarmee kan je goals maken, wedstrijden doen kantelen en wedstrijden beslissen." "Het gaat om de kwaliteit om op een belangrijk moment iets te tonen. Dat is wat Real kan."



Karim Benzema is daar dit seizoen hét voorbeeld van. Hij krijgt volgens Gert Verheyen straks de Gouden Bal. "Als het nog niet was beslist, dan wel na de terugmatch tegen City. In tegenstelling tot Kevin De Bruyne gaat hij de finale spelen. En misschien ook winnen."

De finale tegen Liverpool