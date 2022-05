Wie incasseert de klap? Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne willen straks dezelfde trauma's verjagen

Je gunt het ze eigenlijk allebei. Om op 28 mei in de schaduw van de Eiffeltoren te staan pronken met de Champions League-trofee. Een scenario dat ze ongetwijfeld allebei stiekem al eens in hun gedachten hebben afgespeeld. De harde realiteit is evenwel dat Thibaut Courtois óf Kevin De Bruyne vanavond de droom voor minstens een jaar weer moet opbergen. Real Madrid - Manchester City wordt geen wedstrijd waarin er twee winnaars kunnen zijn - zoals Villarreal dat gisteren een beetje was door de fabelachtige campagne. The winner takes it all in Bernabéu.

Finaletrauma's

Beide Rode Duivels hebben te veel gewonnen om nog blij te zijn met ereplaatsen. Zeker in de Champions League. Op het fenomenale clubpalmares van Courtois ontbreekt alleen nog de beker met de grote oren. “Als ik eentje nog écht wil winnen, dan de Champions League”, vertelde de doelman drie jaar geleden in Thuismatch. De Bruyne minimaliseerde gisteren op de persconferentie dan weer de impact van een triomf op het kampioenenbal voor zijn carrière. “De Champions League winnen is geen must”, klonk het. Het zou nochtans een enorme boost zijn richting een topresultaat in de Gouden Bal, zeker gezien het nieuwe format. En een grote internationale clubtrofee mag eigenlijk niet ontbreken op de erelijst van een speler van zijn kaliber. Je weet namelijk nooit hoeveel kansen er nog maar volgen in de onvoorspelbare voetbalwereld…

Vraag dat laatste gerust aan Thibaut Courtois. In de finale van 2014 stond de doelman met Atlético op enkele seconden van de Champions League-trofee. Een kopbal van Sergio Ramos bij de allerlaatste hoekschop besliste er anders over. De droom was weg. Zelfs het ijskonijn kon zijn emoties die avond niet verstoppen. Acht jaar later wacht de Belgische nummer 1 nog stééds op een herkansing in de finale. De voorbije jaren zorgden onder meer Ajax, City en Chelsea voor trauma’s. Revanche komt er niet op bestelling.

Thibaut Courtois na de verloren finale in 2014 met Atlético.

Ook De Bruyne heeft nog een flinke rekening openstaan met de Champions League. Al zeven jaar jaagt hij met Manchester City hetzelfde doel na. Maar net als mede-olieclub PSG leerde de Engelse kampioen op de harde manier dat de oppergaai niet zomaar te koop is. Het rijtje ontgoochelingen van City liep langs Barcelona, Real, Monaco, Spurs en zelfs Lyon. Vorig jaar was Chelsea dan weer te sterk in de finale. De Bruyne zag een glansrol toen abrupt verbrijzeld worden. Antonio Rüdiger beukte de Rode Duivel vroegtijdig KO. Met een gebroken neus, verbrijzelde oogkas en uiteengespatte droom verliet De Bruyne in tranen het veld. Zo had ook KDB zijn tragedie in een finale.

Kevin De Bruyne in tranen na zijn blessure in de finale vorig jaar.

Beiden in bloedvorm