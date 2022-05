Thibaut Courtois "Man of the Match" na weergaloze prestatie: "Steeds in blijven geloven"

Als het standbeeld er nog niet stond, zijn ze er in Madrid nu ongetwijfeld aan begonnen. Thibaut Courtois vervulde een heldenrol in de memorabele partij tegen Manchester City. Meerdere keren pakte de Rode Duivel uit met een cruciale save. "En nu gaan we naar de finale om ze te winnen", glunderde Courtois achteraf.

Alleen de eerste helft volstond al om een compilatie van zijn reddingen te maken. En dan moesten de levensbelangrijke saves op pogingen van Joao Cancelo en Jack Grealish - het zou de 0-2 geweest zijn - nog komen... En ook in de verlengingen was hij onklopbaar. Thibaut Courtois was nog maar eens de redder van Real Madrid in de historische avond tegen Manchester City. Het zegt alles dat de Rode Duivel - en niet Rodrygo met zijn twee goals - de trofee van "Man of the Match" kreeg van de UEFA.

Toch loofde Courtois na afloop vooral het collectief. "Ik heb hier maar één woord voor: Real Madrid", lachte hij. "Deze ploeg, deze club is tot alles in staat. We zijn er tot het einde in blijven geloven."

Zelfs met nog zes minuten op de klok wisten we dat alles nog mogelijk was. Thibaut Courtois