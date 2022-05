Het Mirakel van Madrid: Real in finale Champions League na historische remonte tegen Manchester City

Real Madrid - Manchester City in een notendop:

Courtois houdt Real overeind

“Otra noche magica de los reyes de Europa”, opnieuw een magische avond van de koningen van Europa. De tifo van de Real-supporters met de beeltenis van Karim Benzema was indrukwekkend, de eerste helft in het Estadio Bernabéu was dat helaas niet. In de heenwedstrijd leverde die maar liefst 3 goals op, nu vooral veel nervositeit.



De poppen gingen al vroeg aan het dansen na een stevige overtreding van Casemiro op De Bruyne. In het tumult deelde Laporte een tik uit in het gezicht van Modric. Scheidsrechter Orsato wist meteen hoe laat het was en hield het bij een salomonsoordeel met geel voor beide kemphanen.



De kansen waren schaars. Benzema werd twee keer in stellig gebracht, maar besloot even vaak over. Een poging van Vinicius was hetzelfde lot beschoren. Dan was Manchester City toch een pak gevaarlijker. Na een slim passje van De Bruyne kon Bernardo Silva van dichtbij uithalen, maar Courtois voorkwam de 0-1 met een uitstekende redding.



Halfweg de eerste helft bracht De Bruyne ook Jesus in stelling en die krulde de bal van net buiten de zestien rakelings naast. Ook kort voor de rust hielden de Real-fans hun adem even in toen Foden na een knappe borstcontrole uithaalde, maar Courtois ging goed plat.