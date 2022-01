Alle puzzelstukjes passen perfect: de bloedvorm van Thibaut Courtois verklaard

En zeggen dat er ooit critici waren die, ondanks sterke wedstrijden van Courtois, over zijn slechtste statistieken op penalty’s bleven zeuren. Zelfs dat is nu geen thema meer.

In de finale van de Spaanse Supercup tegen Bilbao keerde Thibaut Courtois op onwaarschijnlijke wijze een strafschop. Een week eerder had de doelman ook al (minder spectaculair) een elfmeter gekeerd.

Gegroeide status in kleedkamer

La vida es bella voor Thibaut Courtois in Madrid.



Zijn constante ijzersterke prestaties hebben onze landgenoot een trap boven Oblak en Ter Stegen gebracht in het Spaanse doelmannendebat. En ondanks het uitblijven van een individuele bekroning - ook gisterenavond tijdens het FIFA-gala - beschouwen velen hem momenteel als beste keeper in de wereld.



“Eigenlijk speelt Courtois al meer dan twee jaar op een bijzonder hoog niveau”, zag Real-kenner Stef Wijnants. “Op veel sleutelmomenten in een match was hij beslissend. Vroeger raakte dat soms ondergesneeuwd omdat het geen impact had op het resultaat, nu is dat veel vaker zo.”