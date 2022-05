Guardiola zegt niks over wissel De Bruyne: "Dit is een zware slag"

Er lijkt wel een vloek te zitten op de Champions League-jacht van Guardiola met City. Voor de zoveelste keer liep het mis. Dat de Spanjaard in de 72e minuut met Kevin De Bruyne zijn beste speler wisselde, begrepen velen niet.



Een minuut later leek Mahrez wel voor zekerheid te zorgen na de 4-3 thuis, maar toen moest het moment van Rodrygo en Benzema nog komen. Op de persconferentie na de match repte Guardiola met geen woord over die felbesproken wissel. Hij beantwoordde 5 vragen en weg was hij.



"Dit is een zware slag, maar dat is volkomen normaal", vertelde Guardiola eerder voor de microfoon van Movistar+. "Als we beter in de wedstrijd hadden gezeten, waren we geplaatst voor de finale."



"We hadden de wedstrijd onder controle, zij zijn hoger beginnen te spelen en slaagden erin te scoren. Ik heb al genoeg meegemaakt om te weten dat we nog niet in de finale zaten, maar we waren er toch dicht bij."



"Real Madrid is in staat om geschiedenis te schrijven. Dat zei ik eerder ook al. We moeten ze feliciteren, net zoals Liverpool."



"We hadden het lastig om in de wedstrijd te komen. We kwamen net dat ietsje tekort in de eerste helft, we slaagden er niet in om vlot door te stomen. In de tweede helft waren we beter en konden we scoren... En toen kwamen die 2 minuten."