Was de veelbesproken wissel van Kevin De Bruyne terecht? Dit zeggen de cijfers en analisten

Achteraf was dé wissel een van de grote discussiepunten. Haalde Pep Guardiola zijn metronoom Kevin De Bruyne terecht naar de kant of kostte het Manchester City net de zege? Aangezien de trainer zelf niet met een uitleg kwam: op zoek naar een antwoord met enkele analisten en cijfers.

Een gevoel kan vaak bedriegen, cijfers liegen normaal niet.



Speelde Kevin De Bruyne statistisch gezien een goeie wedstrijd, gisterenavond? Op basis van enkele parameters kunnen we verzekeren dat KDB allerminst door de ondergrens zakte, zonder evenwel uitzonderlijke cijfers te laten optekenen. De metronoom was met drie gecreëerde kansen - maar geen goal of assist - de meest dreigende speler bij Manchester City. Ook op vlak van dribbels (alle drie geslaagd) en duels (6 van de 8 gewonnen) deed De Bruyne beter dan in bijna iedere voorgaande Champions League-matchen dit seizoen. In tegenstelling tot in de heenwedstrijd was de Rode Duivel wel een pak minder balvast. Gisteren 84,4% geslaagde passes, tegenover 88,2% een week geleden.

Was dat dan de reden voor de wissel? Of toch vermoeidheid/last aan de enkel?

De cijfers van KDB tegen Real

Passnauwkeurigheid 84,4% (32 passes) Gecreëerde kansen 3 Dribbels 3 (3 geslaagd) Duels 8 (6 gewonnen) Balverlies 13

Ondanks de degelijke statistieken waren heel wat waarnemers toch streng voor de prestatie van De Bruyne. Onder meer het Franse L'Equipe vond onze landgenoot "onzichtbaar" en bestrafte dat met een 3 op 10. De grootste lokale krant van Manchester zag dan weer "trage en flauwe reflexen" bij de middenvelder. Ook analist Aad De Mos was ontgoocheld door de vertoning van De Bruyne in Madrid. "Hij was gewoon niet goed", zag de Nederlandse ex-trainer, die vroeger ook geen schrik had om zijn vedettes naar de kant te halen. "Ik had gisteren wellicht hetzelfde gedaan als Guardiola. De Bruyne was constant in discussie met de ref - een signaal dat hij niet in zijn beste doen was." "Weet je, ook Ancelotti haalde Modric en Kroos eruit. Voor de zoveelste keer pakten die wissels goed uit. Bij Guardiola had dat ook zo kunnen zijn met Gündogan en Grealish, maar toch liep het weer mis. Die pech overkomt hem nu vaker bij City dan in zijn periode bij Barcelona."

Als hij niet geblesseerd is, laat je je belangrijkste speler altijd staan, ook al was hij niet zo dominant als we gewend zijn. Wim De Coninck

Gert Verheyen vond eveneens dat de ingreep van de Spaanse trainer te verdedigen was. "Voor mij heeft Guardiola geen fouten gemaakt", benadrukte hij. "De Bruyne's vervanger Gündogan zet wel de aanval op waaruit City scoort en is niet een zoveel minder goede speler dan De Bruyne, die gisteren een "normale" match speelde. Ik vind dus niet dat je iemand iets kan verwijten."