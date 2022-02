Amerikaanse revanche op noodlot (bis), extra pech voor Meylemans: dit waren de verhalen van de dag

1. Stijn en Hanne Desmet

Hanne Desmet tankte op de 500m vertrouwen met een 5e plaats. Die nam ze mee naar de reeksen van de 1.000m, waar ze zich heel vlot plaatste voor de eindfase op vrijdag. Broer Stijn kwam op de 1.000m tot 1 race, vandaag op de 1.500m maakte hij daar 3 stuks van. Met een 3e plaats in de B-finale als eindresultaat.

BEKIJK: de B-finale met Stijn Desmet

BEKIJK: de halve finale met Stijn Desmet

BEKIJK: Hanne Desmet vlot naar de kwartfinale

2. Lindsey Jacobellis: 16 jaar na blunder toch goud

Schrijf Lindsey Jacobellis maar al op als een van de mooiste verhalen uit de OS-geschiedenis. 16 jaar geleden was de Amerikaanse op weg naar goud in de snowboardcross, maar ze betaalde een onnodig showtje met de finish in zicht duur. In 2010, 2014 en 2018 kon ze dat niet rechtzetten, maar vandaag wel: op haar 36e pakte ze haar laatste kans. Wat een emoties!

3. Pech blijft Meylemans achtervolgen: net uit quarantaine en geblesseerd

Het zijn voorlopig niet de Spelen van Kim Meylemans. De Belgische skeletoni testte bij aankomst in Peking positief op corona (hoewel ze begin januari al corona had) en moest in quarantaine.



Uitgerekend vandaag mocht ze weer bij het gewone olympische leven aansluiten. De feestdag kreeg een domper: ze liep een hamstringscheurtje op op training. "Maar ik zal er overmorgen zeker klaar voor zijn", houdt ze de moed erin.

4. Spektakel en emotie in de Big Air

In het freestyleskiën maakt de Big Air zijn olympisch debuut en vandaag werd duidelijk waarom. De stuntsport biedt spektakel van de hoogste plank. De 21-jarige Noor Birk Ruud draaide 5,5 keer rond zijn as naar goud. Zijn laatste en overbodige run werkte Ruud zelfs af met de Noorse vlag in de hand.



Maar misschien nog meer waard dan goud vandaag was het zilver van Colby Stevenson. De Amerikaan overleefde in 2016 als bij wonder een zwaar auto-ongeluk, zijn schedel was op 30 plaatsen gebroken, de pijn bij zijn revalidatie was niet te harden. De smaak van een olympische medaille proefde vandaag des te zoeter.



5. Ook in de slalom valt Shiffrin uit, Vlhova pakt goud

Mikaela Shiffri is een vrouw met een missie in Peking. De 26-jarige wil een 3e goud toevoegen aan haar 2 gouden van 2014 en 2018, daarmee zou ze de eerste Amerikaanse worden die dat voor elkaar krijgt.



Maar net als op de reuzenslalom een paar dagen geleden ging het ook bij haar favoriete onderdeel slalom vrijwel meteen mis. "Het lijkt wel of ik trainde om 5 meter te skiën", bleef ze wezenloos achter.



Petra Vlhova maalde er niet om. Met ware doodsverachting stortte ze zich vanaf de 8e plaats naar beneden voor de 2e run. Dat leverde goud op: de eerste in het alpineskiën voor Slovakije.



BEKIJK: Shiffrin valt opnieuw uit