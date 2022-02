Eindelijk goud! 16 jaar na legendarische blunder doet Lindsey Jacobellis het toch in de snowboardcross

Het tragische verhaal van Lindsey Jacobellis is uiteindelijk een sprookje geworden. Een verhaal over doorzettingsvermogen.

In 2006 was Lindsey Jacobellis op haar 20e al de grote favoriete toen snowboardcross voor het eerst op het olympische programma stond. Met een straatlengte voorsprong gleed ze op weg naar het goud, tot ze bij de laatste hindernis een showtje opvoerde, viel en nog werd voorbijgestoken.

Ook op de volgende Spelen was het telkens net niet voor topfavoriete Jacobellis. In 2010 werd ze gediskwalificeerd in de halve finales omdat ze door een poortje reed, in 2014 viel ze in de halve finales en in 2018 viel ze in de finale plots stil toen ze aan de leiding gleed.

Peking was op haar 36e haar allerlaatste kans om al haar demonen te verjagen. Deze keer liet ze zich niet verleiden tot frivoliteiten of andere uitschuivers. Zowel in de kwartfinale, halve finale als finale won de Amerikaanse overtuigend.

De vreugde na de finish was immens. Eindelijk goud!