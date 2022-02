Het sprookje van Colby Stevenson: na zwaar auto-ongeval nu toch olympisch zilver

"Plots, een klap." Zo beschrijft Colby Stevenson wat hem als 19-jarige overkwam in 2016. Hij reed 's nachts naar huis na een skiwedstrijd en viel in slaap achter het stuur van zijn auto. Heel even maar, maar de auto ging enkele keren overkop.

Zijn vriend in de passagierszetel kwam er ongeschonden uit, maar Stevenson niet. Hij brak zijn schedel op 30 plaatsen en door de zwelling van zijn hersenen waren de dokters pessimistisch. De skiër werd enkele dagen in een kunstmatig coma gehouden. Hoe zou hij hier doorheen komen? En zou er veel hersenschade zijn?

Toen hij wakker werd met zijn familie aan zijn zijde bleek al snel dat zijn hersenen oké waren, maar wat volgde waren maanden van onuitstaanbare pijn.

"Die eerste weken in het ziekenhuis zijn een waas", vertelt hij aan olympics.com. "Ik zat zo onder de pijnstillers. Ik kwam niet uit bed. Mijn schedel was volledig kapot."

En eenmaal thuis stopte de lijdensweg niet. Stevenson sukkelde door de hevige pijn in een depressie. Hij had een grote open wond op zijn voorhoofd. "Ik kon gewoon zo mijn schedel zien. Elke keer dacht ik aan wat ik anders had moeten doen."

(Lees voort onder de tweet)