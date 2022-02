Bekijk: Birk Ruud springt naar 1e olympische titel in Big Air

De Big Air-competitie in het freestyleskiën is nieuw op het olympische programma en het allereerste goud ging naar Birk Ruud uit Noorwegen. De 21-jarige Ruud maakte het verschil meteen bij zijn eerste sprong, een switch left triple 1980, of ook wel een trick waarbij hij 5 en een half keer rond zijn as draaide. Na ook een uitstekende tweede run was hij al zeker van goud voor zijn laatste sprong.