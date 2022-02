Kim Meylemans over blessure: "Niet ideaal, maar alles doen om 100% aan start te staan"

Kim Meylemans legt uit wat er gebeurd is: "Bij mijn opwarming voelde ik een contractuurtje. Bij mijn eerste push, die ik niet vol gedaan heb, kreeg ik meer last. We beslisten om naar het dorp terug te keren, zodat de dokters hun werk al kunnen beginnen." "Het gaat helaas om een klein scheurtje in mijn hamstrings. Dat is zeker niet ideaal, maar ook geen achillespees die af is. We gaan sowieso alles proberen om 100 procent aan de start te staan." Haar competitie begint overmorgen met de eerste 2 runs. Inspuitingen komen er niet aan te pas voor de behandeling: "Wel veel compressie en veel ijs leggen. En dan proberen we gewoon door te bijten. Het is de laatste wedstrijd van het jaar."

"Ik denk dat we competitief zijn, maar het is nu afwachten"

Ze blijft dan ook optimistisch ondanks alle tegenslag: "De runs gisteren gingen niet perfect, maar we hadden de 3e en 7e tijd. Dus ik denk dat we competitief zijn, al moeten we afwachten hoe het fysiek zal gaan. Want mijn start is een van mijn sterktes, die nu misschien niet 100 procent zal zijn. Maar ik zal er zeker wel klaar voor zijn."

Ze miste door haar corona-issues bij aankomst in Peking al de eerste vrije trainingsdag. Hoe erg is het dat ze ook haar laatste trainingsrun niet kon doen? "Die laatste gaat het verschil niet maken", maakt ze zich geen zorgen. "Ik had gisteren een heel goede trainingsdag. Ik heb vandaag ook nog wat dingen kunnen zien en aanvoelen. Ik denk dat ik een goed plan heb van wat ik wil doen op de baan."

Na PyeongChang 2018 was Meylemans wat gefrustreerd, omdat de toppers op het laatste moment nog met verrassingen uitpakten. Zij houdt nu ook nog iets achter de hand: "Ik heb nog een ander pak dat ik zeker ga aandoen. Dat kan iedereen kopen, maar het is een duurder exemplaar. Ik heb mijn runners deze week ook niet echt volledig geprepareerd gebruikt."





Voor die runners op haar slee moet ze een balans zoeken tussen snelheid en grip. "En die heb ik. Het weer speelt in ons voordeel. Het is niet meer superkoud, het ijs is dat ook niet meer. Qua runner ben ik vrij tevreden met wat we hebben."



Wat een feestdag moest zijn, kreeg dus een domper mee: "Het is heel spijtig, maar er is niets aan te doen. We gaan ons focussen op wat ik wel nog kan doen. En dat is me gewoon zo goed mogelijk verzorgen, de dokters en kinés hun werk laten doen en alle vertrouwen hebben op de baan dat ik weet wat ik moet doen."