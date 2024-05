Tinne en Nele Gilis stoten allebei door naar 2e ronde op WK squash

Ook Nele Gilis mag ronde verder

Nele Gilis, het nummer 4 van de wereld, heeft de Amerikaanse Marina Stefanoni (PSA 57) geklopt in haar eerste WK-ronde. Ze had iets meer moeite dan haar zus Tinne, maar haalde het in 4 sets: 11-7, 9-11, 11-4 en 11-6.



Vorig jaar haalde Nele Gilis de kwartfinales op het WK. Nu neemt ze het in de tweede ronde op tegen de Engelse Torrie Malik (PSA 64).