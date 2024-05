Tinne Gilis voelt zichzelf groeien als underdog op WK squash: "Egyptische toppers zijn ook maar mensen"

wo 15 mei 2024 10:36

Tinne Gilis staat vanavond voor het eerst in de kwartfinales van het WK squash. In haar drie voorbije wedstrijden walste ze relatief eenvoudig over haar tegenstanders, maar nu wacht een absolute klepper. Nummer 1 van de wereld Nour El Sherbini gaat in eigen land op zoek naar haar 8e wereldtitel. "Maar ik heb al goed tegen haar gespeeld", kijkt Gilis uit naar de clash.

Om 20 uur stapt Tinne Gilis op het court voor haar allereerste kwartfinale op het WK squash. "Dus ik kan wel zeggen dat het tot nu toe supergoed gaat", vertelt ze opgewekt. "De eerste wedstrijd is altijd een stressvol moment, maar eens die uit de weg is, voel je je groeien in het toernooi." Die stijgende curve in haar spel is nodig om haar opponente opzij te zetten. Egyptische thuisspeelster Nour El Sherbini is de topfavoriete voor haar 8e wereldititel. Moet Gilis schrik hebben van de nummer 1? "Het zal zeker een zware match worden", geeft Gilis toe. "Ik heb onlangs tegen haar gespeeld en nipt met 3-1 verloren. Ik speelde toen een goede match, wat wel een boost geeft. Ik kijk er enorm naar uit."

De Egyptische topspeelsters zijn moeilijk te kloppen, maar het zijn ook maar mensen. Tinne Gilis