Het houdt niet op: Kim Meylemans loopt scheurtje op in haar hamstrings

Mankend verliet ze het Yanqing Sliding Centre, om terug te keren naar het olympische dorp voor een medisch onderzoek. Daar werd een klein scheurtje in haar hamstrings vastgesteld. In een eerste reactie liet Meylemans weten dat ze sowieso wil doorbijten om vrijdag gewoon te starten aan de eerste van haar twee wedstrijddagen.

Bekijk de trainingsrun van Kim Meylemans

Collega Tina Hermann: "Ik denk dat ze de wedstrijd toch zal halen"

Kim Meylemans vertrok meteen naar het olympische dorp, maar de Duitse skeletontopper Tina Hermann kon Sporza wel even spreken. "Ik heb Kim maar even gezien. Ze dacht dat ze haar hamstrings verrekt of gescheurd had."

"Dat zou natuurlijk erg zijn, zeker na wat ze hier allemaal al heeft meegemaakt met die isolatie. Vanochtend was ze eindelijk vrij en dat gebeurt er zoiets. Dat is bitter."

"Ik denk wel dat Kim de wedstrijd zal halen. Ze is een heel sterke vrouw, dat zagen we ook bij haar quarantaine. Mentaal heeft ze heel wat meegemaakt. Ik hoop dat het niet al te erg is, ik denk dat ze het zal redden. Misschien kunnen ze het met tape of zo fixen zodat ze toch kan starten."