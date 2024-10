Toumani Camara aan vooravond van tweede NBA-seizoen: "Wil aan beide kanten van het veld meer impact hebben"

ma 21 oktober 2024 17:54

Na een debuutseizoen waarin hij de verwachtingen flink oversteeg, is Toumani Camara klaar om te bevestigen in de NBA. De 24-jarige Belg kijkt reikhalzend uit naar zijn tweede seizoen in de sterkste basketbalcompetitie ter wereld. "Ik voel geen extra druk voor mijn tweede jaar", klinkt het.

Aan het eerste NBA-seizoen van Toumani Camara kwam dit voorjaar een abrupt einde door een ribblessure. Die is intussen verleden tijd en in de voorbereiding op het nieuwe seizoen bevestigde onze landgenoot alvast de positieve zaken van zijn debuutjaar. Vorig seizoen ging Portland gebukt onder een blessuregolf, die misschien ook wel wat in de kaart speelde van Camara. Maar als we mogen afgaan op de voorbereiding lijkt de Belg ook dit seizoen te mogen rekenen op een plaats in de starting five van de Blazers. "Er is mij niks beloofd", vertelt Camara over zijn statuut binnen het team. "In de NBA moet je het vertrouwen van de coach winnen en je elke dag opnieuw bewijzen."

Ik denk dat er in aanval wel iets meer opties zullen komen voor mij. Toumani Camara

Met huidig Portland-coach Chauncey Billups lijkt er wel een klik te zijn. "Ik heb een heel goeie relatie met hem", bevestigt Camara. "Het is nog een beetje afwachten wat mijn precieze rol zal zijn, maar ik verwacht dat het een beetje zoals vorig seizoen zal zijn." Dat wil zeggen: het vuile werk opknappen, vaak verdedigen op de beste speler van de tegenstander en tussendoor ook offensief een woordje meespreken. Op dat laatste vlak hoopt de Belg in zijn tweede seizoen een stapje vooruit te zetten. "Ik denk dat er in aanval wel iets meer opties zullen komen voor mij. Ik heb hard gewerkt op mijn shot. Dat is verbeterd. Ik ben gegroeid, net als het hele team. En ik voel ook dat ik meer vertrouwen krijg van mijn ploegmaats. Ik wil dit seizoen meer impact hebben aan beide kanten van het veld."

We hebben nu meer ervaren spelers en ik denk dat we als ploeg veel vooruitgang gemaakt hebben. Toumani Camara

Vorig seizoen won Portland amper 21 van zijn 82 wedstrijden, waarmee de Blazers het slechtste team waren in de Western Conference. Volgens kenners wordt Portland ook komend jaar onderin verwacht, al lijkt Camara het niet eens met die voorspellingen. "We hebben nu meer ervaren spelers en ik denk dat we als ploeg veel vooruitgang gemaakt hebben", klinkt het optimistisch. "We begrijpen elkaar beter, zowel op als naast het veld. Als team zullen we elke match blijven groeien." "We willen meer winnen dan vorig seizoen. Het doel is om mee te strijden voor de play-offs (top 6) of de play-in (plaatsen 7-10, red)."

Toumani Camara

"Geen contractzorgen"

Naast het collectieve staat er ook voor Toumani Camara wel wat op het spel komend seizoen. De Belg gaat zijn laatste gegarandeerde contractjaar in, voor de seizoenen 2025-2026 en 2026-2027 is er een clausule in zijn contract die door de club gelicht kan worden. "Maar ik voel geen extra druk", blijft Camara kalm. "Ik wil niet te veel focussen op negatieve dingen die kunnen gebeuren. Ik blijf hard werken elke dag. Als ik mijn job doe, heb ik er wel vertrouwen in dat het goed komt met mijn contract. Daarover maak ik me geen zorgen." "Met mijn individuele statistieken ben ik ook niet echt bezig. Ik wil mijn driepuntpercentage en mijn vrijworppercentage verbeteren en ik wil ook minder fouten maken. Ik probeer de ploeg zo goed mogelijk te helpen, maar cijfers wil ik daar niet op plakken."

Ik wil zeker voor de Belgian Lions spelen, maar het moet in mijn schema passen. Toumani Camara