NBA-Belgen Camara en Mitchell praten met pers op Media Day: "Of ik 10 kg aan spieren won? Dat is wel heel veel"

Het was even geleden, maar de NBA-Belgen Toumani Camara en Ajay Mitchell hebben zich nog eens laten horen. Niet met een uitschieter op het veld, maar wel letterlijk: op de jaarlijkse Media Day stonden Camara en Mitchell maandag de pers te woord. "Veel leren", bleek de gemene deler bij beide Belgen.

De Media Day is traditioneel de start van de laatste rechte lijn richting nieuw NBA-seizoen, dat op 22 oktober van start gaat. Voor Toumani Camara wordt het zijn tweede seizoen in het basketbalwalhalla. De Belg imponeerde in zijn debuutjaar bij Portland en wil die lijn graag doortrekken.

"Het is mijn doel om sterker te worden in alle zaken die me een goed gevoel geven op het veld", vertelde Camara. "Ik heb veel beelden bekeken van mezelf. Dat was heel leerrijk, om mijn fouten onder ogen te zien. Nu weet ik welke fouten ik niet meer mag maken."

Camara werkte in de zomer ook hard aan zijn shot. "Ik ben geen slechte shotter, ik mis alleen continuïteit. Daar probeer ik beter in te worden, door veel herhaling en door vertrouwen te hebben in mezelf. Mijn shot moet consistenter worden."