Nieuwe mental- en ontwikkelingscoach moeten Belgian Cats naar nieuw EK-succes leiden

In juni proberen de Belgian Cats hun Europese titel basketbal te verlengen in het Tsjechische Brno. Om dat te volbrengen, rekenen de Cats op de expertise van Player Development Manager Dena Evans.

"Zij is een belangrijke toevoeging aan onze staf", weet Thibault. "Tara zal ons helpen op vlak van mentale voorbereiding zodat we consequent bij de beste basketbalteams van de wereld behoren."

In Brno treft titelverdediger België gastland Tsjechië, Portugal en Montenegro in groep C. De top twee plaatst zich voor de kwartfinales, die in het Griekse Piraeus gespeeld worden.