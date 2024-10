Klaar voor bevestigingsjaar: Toumani Camara schittert meteen als topschutter in eerste oefenduel

Er heeft iemand zin in zijn tweede NBA-seizoen. Nadat het rookiejaar van Toumani Camara vroegtijdig ten einde kwam, heeft de Belg zich meteen getoond in de eerste oefenwedstrijd van de Portland Trail Blazers. Onze landgenoot werd topschutter met 19 punten.

Oké, het is en blijft preseason. Maar toch: de Belgen in de NBA blijven hun beste beentje voorzetten om hun plekje in de rotatie te bemachtigen.

Na een meer dan degelijk rookiejaar lijkt Toumani Camara klaar voor zijn seizoen van de bevestiging. De Belg - nu met haarband op het veld - nam zijn ploeg bij de hand tegen de LA Clippers.

"Too Many Buckets" was goed voor 19 punten, 9 rebounds en 3 assists. Onze landgenoot schoot ook 2 driepunters binnen. Zo werd hij de topschutter van de Portland Trail Blazers.

Een zege leverde die prestatie evenwel niet op. James Harden en co. wonnen met 101-99.