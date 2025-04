Leandro Trossard leidt wals van Arsenal over Ipswich in met twee goals, vandaag nog geen titelfeest bij Liverpool

Na een horrortackle en een terechte rode kaart voor Leif Davis was de spanning helemaal weg. Voor de rust verkwanselte Saka nog twee enorme kansen op 0-3 met mislukte schoten.

Doelpunt nummer 2 volgde nog eens een kwartiertje later. Merino verlengde een breedtepass van Saka knap richting Gabriel Martinelli, die kalm afwerkte.

Al snel sloopten de bezoekers de blauwe muur. Leandro Trossard, die in de spits mocht starten, kreeg de bal en al vallend vond hij een gaatje tussen de benen van een Ipswich-verdediger.

De ene staat in de halve finales van de Champions League, de andere staat op rand van degradatie naar tweede klasse. Het verschil tussen Arsenal en Ipswich was duidelijk vandaag.

Voor Arsenal moest het niet meer in de tweede helft. Geduldig zocht het wel nog naar extra goals en het was Leandro Trossard die er eentje vond.

Opnieuw stond hij stevig in zijn schoenen, want als een volleerde spits trapte hij binnen. De bal moest zelfs niet perfect in de hoek om doelman Palmer te vloeren.

Het werd zelfs nog 0-4. Nwaneri zorgde voor de klinkende eindstand met een afgeweken schot. Arsenal komt (voorlopig) tot op tien punten van Liverpool, dat de champagne nog even koel moet bewaren.