Dankzij een 19-jarige en een late knal: Chelsea sluipt cruciale top 5 opnieuw binnen met derbyzege tegen Fulham

Chelsea weet na twee draws in de Premier League opnieuw wat winnen is. Het houdt de aansluiting met de ploegen die strijden om de Champions League-tickets dankzij een nipte zege op bezoek bij stadsgenoot Fulham. Neto was de matchwinnaar in de 93e minuut. Timothy Castagne mocht een kwartiertje invallen bij de thuisploeg, Roméo Lavia bleef op de Chelsea-bank.