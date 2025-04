Boven de allergrootsten: Luka Doncic is eerste niet-Amerikaan die meeste NBA-truitjes verkoopt

Iedereen wil zijn truitje hebben. Luka Doncic (LA Lakers) staat bovenaan de lijst met de meest verkochte spelerstruitjes. De Sloveense superster laat nu zelfs Stephen Curry (2e) en LeBron James (3e) achter zich. Hij is de eerste niet-Amerikaan die bovenaan de lijst staat.

Doncic verkaste begin februari van de Dallas Mavericks naar de LA Lakers. De Mavericks kregen toen Anthony Davis in ruil. Een van de strafste trades uit de NBA-geschiedenis. Doncic was al jaren de sterspeler van de Mavericks.

De Sloveen is een van de meest waardevolle spelers in de NBA. Sinds zijn debuut in 2018 eindigde hij nooit lager dan een 6e plek op de ranglijst van MVP's. Vorig seizoen loodste hij de Mavericks naar hun eerste NBA-finale sinds 2011.



De kans is groot dat zijn trade het aantal verkochte truitjes omhoog heeft doen schieten. Sinds de trade op 2 februari bekend werd gemaakt, worden er 21% meer NBA-truitjes verkocht dan daarvoor.



Doncic is ook de eerste niet-Amerikaan die bovenaan de lijst staat.