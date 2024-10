Ook in tweede oefenmatch kent Ajay Mitchell een productieve avond, maar Oklahoma City verliest wel van Houston

OKC-coach Mark Daigneault pakte het tegen Houston helemaal anders aan dan enkele dagen geleden tegen San Antonio. Sterspeler Shai Gilgeous-Alexander kreeg dit keer wel speeltijd, al bleven de minuten van de verwachte starting five nog steeds beperkt.

Dat was dan weer goed nieuws voor Ajay Mitchell, die met 24 minuten het langst van alle Thunder-spelers op het parket stond. De Belg was daarin goed voor 8 punten, 4 rebounds, 3 assists en 2 steals. Mitchell miste wel alle 4 zijn driepunters.

De bezoekers uit Houston wonnen de wedstrijd met 113-122. Thunder-coach Mark Daigneault was ondanks de nederlaag tevreden. "Ik heb veel goeie dingen gezien, zeker in de 1e helft. We zitten nog in een periode waarin we aan elkaar wennen. Iedereen heeft het goed gedaan en daar bouwen we op voort."