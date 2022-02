Mooie move brengt Hanne Desmet naar kwartfinale op 1.000 meter shorttrack: "Veel vertrouwen"

Desmet is tevreden: "Had controle én vertrouwen"

Beter kon Desmet niet aan haar 1.000m beginnen. "Dit geeft veel vertrouwen. Dit was een heel goeie race. Ik had een goed gevoel en had controle. Ik wist dat ik fit en snel ben."



"Ik heb naar mijn doen heel goeie 500m-races gereden. Met het resultaat was een beetje geluk gemoeid. Maar hoe ik schaatste, heeft me vertrouwen gegeven."



Met een mooie versnelling rukte Desmet in het slot op van de derde naar de tweede plaats. "In het midden van de race zag ik dat mijn tegenstandsters veel meer moeite hadden dan ik."



"Ik wou wachten tot het einde, om dan rustig uit te glijden. Dit geeft veel vertrouwen. Tegen goeie tegenstandsters ging het toch vlot. Mijn conditie is eigenlijk heel goed. Fysiek ben ik gewoon echt in orde voor de lange afstanden."



"Als vicewereldkampioene op deze afstand voelde ik wel wat druk. De 1.500 is eigenlijk mijn beste nummer, maar de 1.000 kan ik ook. Dit seizoen heb ik nog niet veel kunnen laten zien na mijn hersenschudding. Maar op de 500 zagen mijn opponentes dat ik opnieuw goed kan schaatsen."



De eindfase van de 1000 m is vrijdag voorzien. Volgende week woensdag komt Hanne Desmet nog in actie op de 1.500 m.