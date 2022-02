Stijn Desmet eindigt 3e in B-finale: "Alles gegeven, halve finale ging niet in mijn voordeel"

De dag van Stijn Desmet begon met de kwartfinales. Hij eindigde na een alerte race voorin toch als vierde buiten de vereiste top 3. Omdat hij op het eind gehinderd werd door de Italiaanse topper Pietro Sighel, mocht de Belg als 3e mee, de Italiaan werd gediskwalificeerd. In de reeksen van de 1.000m was het omgekeerd: toen kreeg Desmet een diskwalificatie aan zijn been omdat hij Sighel zou gehinderd hebben. In de eerste van 3 halve finales begon Desmet als 7e en laatste. In een race zonder incidenten kon hij zich nog opwerken naar de 5e plaats, maar meer zat er niet in. Enkel de top 2 van elke halve finale én 1 beste derde stootte door naar de A-finale. Door de vele incidenten in de 2e en 3e halve finale werden nog 4 extra mannen opgevist voor de A-finale. De nummers 3 tot en met 5 van Desmets halve finale mochten naar de B-finale.

Zuid-Koreaan Hwang pakt goud

Zuid-Korea boven op de olympische 1.500 meter bij de mannen. Voor de 4e keer in 6 Olympische Spelen pakte een Koreaan het goud: vandaag was die eer weggelegd voor Hwang Daeheon. De A-finale beston uit 10 man. De Canadees Steven Dubois, die viel in de halve finale maar opgevist werd door een fout van Sjinkie Knegt, stak nog net zijn voet ver genoeg uit voor zilver. De Rus Semen Elistratov pakte net als in 2018 brons.

Bekijk de B-finale van Stijn Desmet:

Bekijk de A-finale van 1.500 meter:

Stijn Desmet na B-finale: "Alles gegeven, maar kan altijd beter"

Desmet zat met ietwat gemengde gevoelens na zijn 13e plaats: "Het kan altijd beter, maar ik voel me er niet slecht bij. Ik ben blij dat ik 3 races heb mogen rijden en dat het niet zo snel gedaan was als op de 1.000m."



"Ik heb alles gegeven. In de halve finale gebeurde het gewoon niet. Die rit ging niet in mijn voordeel en dan merk ik dat ik wat kracht en inhoud tekortkom om mee te doen voor de A-finale."



Een bacteriële infectie aan zijn been verstoorde de voorbereiding van Desmet op Peking.



"De B-finale had ik moeten kunnen winnen, maar toen de Rus inhaalde liet ik me een beetje stilzetten. Als ik optimaal mijn lijnen rijd en iets beter oplet, houd ik die Rus achter mij en zat winst erin. Dat is wat jammer."



Vrijdag wacht de 500, dat is net als bij zus Hanne niet zijn favoriete nummer. "Maar ik ga proberen iets te forceren. Hanne deed het met wat meeval heel goed (ze werd 5e, red). Dat geeft vertrouwen en wil ik wel nadoen."