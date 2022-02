Shiffrin beleeft nachtmerrie na nieuwe snelle exit op slalom: "Getraind om hier 5 meter te skiën"

De Amerikaanse superster Mikaela Shiffrin krijgt maar geen voeling met de Chinese sneeuw. Na haar verrassende exit enkele dagen geleden in de reuzenslalom, haalde ze nu ook de finish van de slalomcompetitie niet. Het liep in haar eerste run al heel snel mis. In 2014 won ze nog olympisch goud op dit onderdeel.

Mikaela Shiffrin was naar Peking afgezakt met een duidelijk doel voor ogen: minstens een keer goud pakken en zo de eerste Amerikaanse alpineskiër worden met drie gouden medailles achter haar naam. Op de reuzenslalom liep het begin deze week al fout. Daar kon ze haar titel niet verdedigen na een snelle fout. In de slalom kreeg ze vandaag een herkansing. Ook hier behoorde ze als kampioene van de Spelen in 2014 tot een van de grote favorieten, maar opnieuw duurde haar run amper enkele seconden. De 26-jarige Shiffrin verloor al vroeg de controle op de Chinese sneeuw en miste een van de eerste poortjes. De teleurstelling bij Shiffrin was duidelijk merkbaar. Ze bleef nog erg lang aan de kant zitten, met haar hoofd tussen haar knieën. Shiffrin zal wellicht nog kansen krijgen in Peking want ze had op voorhand aangegeven aan alle competities te willen deelnemen.

"Ik wil mijn vader bellen, maar hij is er niet meer"

Toen Shiffrin uiteindelijk toch van de berg kwam, kon ze haar tranen amper verbijten. "Ik ging tot het uiterste. Ik mocht geen enkel foutje maken. Dit is een hele grote teleurstelling." "Natuurlijk is de druk hier hoog, maar het voelde niet aan alsof dat het probleem was vandaag. Ik weet dat dit niet het einde van de wereld is, en het is dom om hier zo kapot van te zijn, maar ik stel nu veel dingen in vraag." Zal ze nog blijven skiën in Peking? "Ja, ik weet het niet. Ik zal me nog eens proberen op te laden, misschien iets beter deze keer. Maar ik weet eigenlijk ook niet hoe. Echt niet. Ik heb nog nooit in deze situatie gezeten en weet niet goed wat te doen."

Ik heb dit nog nooit meegemaakt dus ik weet echt niet wat ik nu moet doen. Het voelt alsof ik heel hard gewerkt heb om hier 5 meter te skiën.

"De afdaling ziet er ongelooflijk uit, maar er zijn nog andere skiërs die mijn plaats zouden kunnen innemen. Dus als ik er toch weer uitga bij het vijfde poortje, dan sta ik mijn plek misschien beter af."

"De reuzenslalom en de slalom waren mijn hoofddoelen dus op dit moment voelt het alsof ik heel hard gewerkt heb voor niets. Ik heb getraind om hier vijf meter te skiën."

Shiffrin heeft in haar persoonlijke leven ook al heel wat meegemaakt, zoals het verlies van haar vader in een ongeval twee jaar geleden. "Dat zet dit wel een beetje in perspectief, maar ik wil hem nu ook gewoon heel graag bellen. Hij zou zeggen dat ik het me niet moet aantrekken. Maar hij is hier niet dus ben ik ook boos op hem. Dat maakt het nog erger."

"Over 24 uur zal niemand, of toch bijna niemand, zich hier nog iets van aantrekken. We zullen wel zien."

Steun van andere Amerikaanse legendes