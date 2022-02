Mané vs Salah: clash tussen weldoeners, ploegmaats en verliezende finalisten

Beide populair op maar zeker ook naast het veld

Zo ging Mané in 2018 met emmer en tuinslang aan de slag om een moskee in Liverpool schoon te maken (zie Tweet) en werd hij gespot met een iPhone met gebroken scherm. Waarom hij dat niet liet repareren?

"Ik heb honger moeten lijden, kon niet naar school. Daarom bouw ik nu liever scholen en zorg ik voor eten en kleding in arme landen’’, vertelde Mané in een interview met TeleDakar.

Salah groeide op in het dorp Nagrig in het noorden van Egypte. 65 procent van de mensen leeft er in armoede. In Sédhiou, de regio in Senegal waar Mané opgroeide, ligt dat percentage nog hoger.

Ook de populariteit van Mo Salah in zijn thuisland heeft deels te maken met wat de razendsnelle aanvaller naast het veld doet.

In zijn geboortedorp liet Salah een ziekenhuis bouwen en toen vorig jaar heel wat mensen tijdens de coronacrisis vochten voor hun leven, kocht hij voor 400.000 euro aan zuurstofflessen aan.

Hoeveel hij betekent in Egypte werd pas helemaal duidelijk in 2018 en recent opnieuw. Bij de nationale verkiezingen in 2018 kreeg Salah 1 miljoen stemmen achter zijn naam hoewel hij helemaal geen kandidaat was. Mensen schrapten de namen van de echte kandidaten en schreven Salah op het stemformulier.

En binnenkort wordt het leven en werk van Salah opgenomen in het officiële leerplan van Egypte. In de lagere school leer je dan over zijn daden als voetballer. In het middelbaar over zijn inspanningen naast het veld.