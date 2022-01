Nieuwe stunt: Tom Saintfiet staat met Gambia in kwartfinales Afrika Cup

Onze landgenoot gidste zijn ploeg in een nagelbijter naar een 0-1-overwinning tegen Guinee . Het enige doelpunt werd in de 71e minuut gemaakt door de Gambiaanse spits Musa Barrow van Bologna.

Het wonder is geschied voor Tom Saintfiet .

Jupiler Pro League goed vertegenwoordigd

Met Sory Kaba (OHL), Mory Konaté (STVV) en Ibrahima Cissé (Seraing) bij Guinea én Ablle Jallow (Seraing), Muhammed Badamosi (KV Kortrijk) en Sulayman Marreh (KAA Gent) in de Gambiaanse selectie was ook de Jupiler Pro League mooi vertegenwoordigd in deze 1/8e finale van de Afrika Cup.



Marreh en Cissé kregen zelfs een basisplaats van hun coach.