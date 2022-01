Burkina Faso bouwt feestje op Afrika Cup, met dank aan Charleroi-keeper Koffi

De 1e helft tussen Burkina Faso en Gabon werd gekruid met 5 gele kaarten, een gemiste strafschop van de Burkinees Bertrand Traoré en ook een doelpunt van de Aston Villa-speler, die zo zijn misser zelf rechtzette.



Ook in het 2e bedrijf regende het gele kaarten, de Gabonees Obissa kreeg dik 20 minuten voor tijd zelfs zijn 2e exemplaar onder de neus geduwd. Met een mannetje minder slaagde Gabon er toch nog in om verlengingen uit het vuur te slepen, dankzij een late owngoal van Guira.



In het halfuur extra werd niet meer gescoord, strafschoppen dus. Daarin trok Burkina Faso na liefst 18 pingels aan het langste eind. Koffi stopte er eentje en zag de laatste Gabonese penalty uiteen spatten op de lat, waarna Ouédraogo Burkina Faso naar de kwartfinales trapte.