Conclusie van WK indoor? De weg naar olympisch eremetaal loopt via estafette: "Daar gaan we vol voor"

ma 4 maart 2024 17:04

Met 4 medailles op het WK indoor hebben de Belgen hun meest succesvolle editie achter de rug. Om ook op de Olympische Spelen in Parijs te oogsten, zal de focus volgens delegatieleider nog meer naar de estafette moet gaan. "Alexander Doom heeft getoond dat hij een belangrijke schakel is."

Of het WK indoor een succes was voor België? De tweede plek in de medaillestand is veelzeggend. Met drie gouden medailles en één bronzen plak eindigden de Belgen boven onder meer Nederland en Groot-Brittannië. "Dit is het beste WK indoor ooit", zegt delegatieleider Rutger Smith zonder twijfel. "Twee jaar geleden was het al een heel goed toernooi met twee gouden medailles. En nu doen we nog twee medailles beter." Atletiekcommentator David Naert, die een bevoorrechte getuige was in Glasgow, gaat zelfs een stap verder. "Ik zou het zelfs historisch durven te noemen", zegt hij. "De Belgische delegatie heeft buiten verwachting goed gepresteerd. Dit was een heel goed WK voor de Belgen." Het contrast met een aantal jaar geleden is groot. In 2018 was Eline Berings de enige individuele atlete op het WK indoor, samen met de estafetteploeg. "En nu waren ze met 24 atleten", zegt de voormalige hordeloopster. "Dat alleen al is een succesverhaal."

Toch volgt een "maar". Het WK indoor staat steevast wat in de schaduw van het WK outdoor en de Olympische Spelen: minder onderdelen, minder prijzengeld en ook minder topatleten aan de start. Al nuanceert David Naert dat meteen. "Het klopt dat het WK indoor een tussenstop is naar de zomer, maar het was nu ook geen zwakke bezetting. We zien een spetterend duel tussen Noah Lyles en Christian Coleman op de 60m, we zien twee wereldrecords sneuvelen..." Volgens Rutger Smith moeten we dan ook niet minder waarde hechten aan de medailleoogst? "Ik vind die suggestie absoluut onterecht", stelt Smith meteen. "Een medaille is een medaille en een WK is een WK. We hebben een historisch weekend beleefd en daar mogen we trots op zijn." "We moeten niet kijken naar wie er niet is, maar wel naar wie er wel zijn. En dat zijn de Belgen en die lopen knetterhard."

4 medailles in Glasgow ≠ 4 medailles in Parijs

De tijden zijn alvast een goede waardemeter, stelt Smith. "Alexander Doom had met zijn tijd twee jaar geleden ook een medaille gepakt." Zijn Belgisch record van 45"25 was in Belgrado in 2022 goed geweest voor brons. Hetzelfde geldt voor Noor Vidts, die haar wereldtitel verdedigde op de vijfkamp. De 4.773 punten waarmee ze nu goud pakte, had ook twee jaar geleden een medaille opgeleverd. En wat met de estafetteploegen? Met 3'02"54 kwamen de Belgian Tornados dicht bij het Belgische record, dat sinds 4 maart 2018 op 3'02"51 staat. "Ze halen nu al een gelijkaardig niveau met de beste ploeg van 2018", bevestigt Berings. "En dan moet de zomer nog komen. We dachten dat het moeilijk zou worden voor de Tornados, maar dit geeft veel hoop."

Je kan die resultaten in Glasgow niet zomaar extrapoleren naar Parijs. Zo werkt het niet. David Naert

Hoopgevend voor Parijs, dat wel. Maar de 4 medailles in Glasgow willen niet zeggen dat er ook 4 atletiekmedailles uit de bus zullen vallen op de Olympische Spelen.

"Je kan die resultaten niet zomaar extrapoleren", zegt David Naert. "Zo werkt het niet. De piste outdoor is 400 meter, de indoorpiste 200 meter. Dat betekent scherpere bochten, meer gewriemel..." "De vijfkamp is dan weer op het lijf geschreven van Noor Vidts. Bij de zevenkamp in Parijs komt er dan nog het speerwerpen bij, wat Vidts minder ligt. En de concurrentie is er groter." De 6e plaats van Rani Rosius in de finale van de 60 meter is volgens Eline Berings wel hoopgevend voor Parijs. "Ze is geen snelle starter, maar met haar topsnelheid is ze op wereldniveau. Dat belooft voor de 100 meter."

"We gaan vol voor de estafette"

De Belgen gaan dus zeker niet zweven na het WK indoor. Integendeel zelfs, ze prediken realisme. Alexander Doom dook dit seizoen wel al onder de 45 seconden op de 400 meter outdoor. "Dat is wereldtop, maar je bent nog geen medaillekandidaat op de Olympische Spelen", verduidelijkt Berings. De weg naar olympische medailles lijkt voor Doom en Cynthia Bolingo, op het WK van vorige zomer 5e op de 400 meter, dan ook via de estafette te gaan. Zeker nu in Parijs slechts één atleet uit de kwalificaties mag worden gewisseld voor de finales van de 4x400m-disciplines, zullen ze opofferingen moeten maken en individuele ambities moeten opzijschuiven. Rutger Smith wil dan ook alles op alles zetten op de Tornados, Cheetahs en mixed relays. "Iedereen heeft samengezeten en we gaan vol voor de estafette", bevestigt hij. "Daar valt een medaille te halen. En Doom heeft laten zien dat hij een belangrijke schakel is voor de Tornados."

Doom heeft laten zien dat hij een belangrijke schakel is voor de Tornados. Rutger Smith