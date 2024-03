WK indoor: Goud voor de Tornados, brons voor Crestan en vierde plek én Belgisch record voor de Cheetahs!

De Belgische medaillehoop op de slotdag van het WK in Glasgow was op de Belgian Tornados gericht en die losten de verwachtingen met verve in. In een prangende 4x400m-finale effenden Jonathan Sacoor, Dylan Borlée en Christian Iguacel het pad en met een krachtige eindsprint schonk Alexander Doom de Belgen naar een tweede wereldtitel op rij.



De Belgian Cheetahs zetten op hun beurt een ijzersterke prestatie neer. Naomi Van den Broeck, Helena Ponette, Camille Laus en Cynthia Bolingo speelden nooit mee voor de medailles, maar schoven van de laatste wel op naar de knappe vierde plek in 3'28"05. Daarmee verbeterden de Cheetahs hun Belgische record, dat ze in de reeksen ook al aangescherpt hadden.



Eliott Crestan ging voluit zijn kans in de finale van de 800 meter. Met een aanval in de slotronde leek hij zelfs even op weg naar goud, maar in de laatste meters moest hij de Amerikaan Bryce Hoppel en de Zweed Andreas Kramer nog laten passeren. Brons dus, een mooie bekroning van zijn ijzersterke WK.

Voor Yanla Ndjip-Nyemeck werd het een WK-debuut in mineur. Haar reeks op 60 meter horden was voorbij voor ze goed en wel begonnen was. Ze tikte meteen de eerste horde aan en kwam ten val.



Ben Broeders heeft een pak meer ervaring op kampioenschappen, maar ook voor hem werd het geen onverdeeld succes. Hij ging probleemloos over de starthoogte van 5,50 meter en ook 5,65 meter leverde geen problemen op.



Op 5,75 meter ging het wel fout. Bij de eerste poging liep hij aan de mat door, vervolgens kreeg hij een tijdstraf en tot slot ging hij niet van start. Met 5,65 meter werd hij uiteindelijk zesde.



Ook voor Thomas Carmoy werd het geen memorabel WK. Op zijn eerste kampioenschap onder de vleugels van Tia Hellebaut raakte hij niet hoger dan 2,15 meter en daarmee werd hij gedeeld laatste in de hoogspringfinale.



Jente Hauttekeete sloot zijn allereerste WK af als achtste in de zevenkamp. Met een totaal van 5.940 punten bleef hij onder zijn persoonlijk record (6.131 punten).