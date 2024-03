2 gouden medailles op 2 dagen: Alexander Doom blikt terug op wonderweekend - "Dit is écht onbeschrijfelijk"

zo 3 maart 2024 23:24

Zelden zagen we een atleet in één weekend zo veel lachen voor onze microfoon. Wel, Alexander Doom heeft zichzelf een eeuwige glimlach geschonken op het WK indooratletiek. Zaterdag pakte hij individueel goud op de 400 meter, zondag gidste hij de Belgian Tornados naar het hoogste goed met een ferme eindsprint. "Ik heb nog niet echt veel kunnen slapen", wreef hij ook zichzelf in de ogen.

Alexander Doom is de onverwachte held van dit WK indooratletiek. Gisteren snelde hij voorbij het fenomeen Karsten Warholm naar individueel goud, vandaag deed hij dat kunstje - deze keer voorbij de Amerikaan Bailey - nog eens over bij de 4x400 meter-finale. "Het was fantastisch. Onbeschrijfelijk", stond Doom voor de tweede dag op een rij met een grote glimlach voor onze camera. "De jongens hebben me echt in een perfecte positie afgezet. Ik kon de eerste 200 meter mooi meeglippen in de slipstream van mijn concurrent. Ik heb tijdens mijn eindsprint wel iets dieper moeten tasten in mijn krachtenbundel dan gisteren, maar de ontknoping kon niet mooier zijn."

Gisterenavond en vanmorgen heb ik nog oefeningen moeten doen om wedstrijdklaar te geraken. Alexander Doom

Twee gouden medailles op amper twee dagen: veel mooier kon het weekend inderdaad niet lopen voor Doom.

"Ik heb eigenlijk ook niet veel kunnen slapen na gisteren", geeft Doom toe. "Ik had wat last van mijn kuit en we hebben er toch nog serieus aan moeten werken. Gisterenavond en vanmorgen heb ik nog oefeningen moeten doen om wedstrijdklaar te geraken." Dat zijn (sport)leven er na dit weekend wel wat anders zal uitzien, lijkt alvast nog niet helemaal door te sijpelen bij Doom. "Ik heb nog niet alles kunnen bekijken, maar ik heb precies wel al wat reacties gehad. De teller zal nu wel nog wat aangedikt zijn, zeker? Ik zal alvast mijn best doen om iedereen te antwoorden."

En nu op naar de nóg belangrijkere (olympische) zomer?

"We hebben opnieuw getoond dat we het waard zijn om in deze finales te staan. Er waren wel wat twijfels na het WK van vorige zomer (de Tornados haalden toen de finale niet, red.), maar we beseffen nu dat dat een zeldzame uitschuiver is. We weten en hebben laten zien hoe sterk we zijn. Dit geeft alvast vertrouwen." Voilà, vannacht kan Doom alvast op beide oren slapen. "Pas op, onze vlucht is al om zes uur. En misschien zit er ook nog wel een drankje en een dessertje in vanavond", knipoogt hij afsluitend.