Eliott Crestan maakt Belgisch WK-feestje compleet: na hectische 800 meter grijpt hij brons

Na drie gouden medailles heeft Eliott Crestan ook voor een bronzen medaille gezorgd op het WK indooratletiek. Onze landgenoot kwam halverwege zijn 800 meter sterk opzetten, maar zakte in de laatste rechte lijn nog terug van de eerste naar de derde plaats. Het is de eerste WK-medaille voor onze landgenoot, die de kers op het meest succesvolle WK voor België zette.

Het was l het meest succesvolle WK indooratletiek voor België, maar Eliott Crestan heeft er ultiem nog een schepje bovenop gedaan.

Onze landgenoot snelde zondagavond naar de bronzen medaille in de finale van de 800 meter in het Schotse Glasgow.

Crestan leek in een zinderende finale - die bol stond van het duw- en trekwerk - op weg naar goud na een ferme tempoversnelling halverwege de race, maar zakte in de laatste rechte lijn toch wat terug. Zijn chrono: 1'45"32.

De Amerikaanse topfavoriet Bryce Hoppel (1'44"92) greep het goud voor de Zweed Andreas Kramer (1'45"27), die zilver behaalde.

De 25-jarige Crestan haalde in 2022 al eens de WK-finale en pakte vorig jaar brons op het EK. Zaterdag eindigde hij in de tweede halve finale in een persoonlijk record van 1'45"08 op de tweede plaats, in dezelfde tijd als de Amerikaanse winnaar Bryce Hoppel.