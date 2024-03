Belgische hoogdag op WK indoor: Doom verbaast met wereldtitel, Rosius bijzonder knap zesde op de 60 meter

Een Belgische hoogdag op het WK indooratletiek in Glasgow. Daags na het goud van Noor Vidts op de vijfkamp heeft Alexander Doom verrassend voor een tweede Belgische wereldtitel gezorgd met een knalprestatie op de 400 meter. Ook Rani Rosius verraste, zij werd zesde in de finale van de 60 meter. Ook in de finale van de 60 meter horden stond een Belg, Michael Obasuyi werd er knap zevende.

Toch was hij niet onverdeeld tevreden. "Er zat meer in, mijn start was niet goed genoeg. Zevende van de wereld worden is zeker niet slecht. Ik ben blij dat ik eindelijk eens een finale heb gelopen op een seniorenkampioenschap. Dit smaakt naar meer."

Als eerste Belg ooit in de 400m-finale op een WK indoor. Dat was al een primeur die kon tellen voor Alexander Doom , maar wat hij in die finale presteerde, tartte elke verbeelding . Na een onwaarschijnlijk straffe race in het zog van topfavoriet Karsten Warholm snelde hij in de laatste meters naar goud in 45"25, een Belgisch record. Warholm kon nauwelijks geloven wat er gebeurde.

Op de 60 meter wisten zowel Rani Rosius als Dephine Nkansa de halve finales te bereiken. Voor Nkansa was dat het eindstation, maar Rosius verbaasde door als tweede in haar halve finale door te stoten naar de finale. Net als in de reeksen bovendien in een persoonlijk record van 7"12, amper twee honderdsten boven het 14 jaar oude Belgische record van Kim Gevaert.



Rosius zette ook in die finale een sterke race neer en werd knap zesde in 7"14. "Ik was door het dolle heen met mijn finaleplaats. Ik moet dit nog even laten bezinken. Een WK-finale, wie had dat gedacht? Ik niet. Ik had niet verwacht dat ik zulke constante tijden zou neerzetten."



In de finale van de 3.000 meter ging John Heymans lang goed mee, maar bij de versnelling in de slotfase moest hij de rol lossen. Hij finishte als 8e in 7'48"18.



Eliott Crestan wist zich zoals twee jaar geleden op het WK indoor in Belgrado te plaatsen voor de finale van de 800 meter. Net als in de reeksen liet Crestan ook in de halve finales niks aan het toeval over. Hij nestelde zich meteen vooraan en ging in de slotronde zelfs resoluut naar de leiding.

De Amerikaan Bryce Hoppel snoepte hem nog net de winst af, maar als tweede met een persoonlijk record van 1’45”08 verzekerde Crestan zich wel opnieuw van een finaleticket. In Belgrado werd hij daarin zesde, zondagavond wil hij beter doen.



"De finale halen was het hoofddoel, maar ook het moeilijkste. Nu is alles mogelijk, echt iedereen maakt kans op een medaille. Als je in de finale zit, wil je

natuurlijk eremetaal. Daar ga ik voor strijden.”