GOUD! Alexander Doom is wereldkampioen op de 400 meter na zenuwslopend duel met fenomeen Warholm

Nóg een Belgische wereldtitel op het WK indooratletiek in Glasgow dankzij Alexander Doom. Onze landgenoot snelde in de laatste meters van de 400 meter ultiem nog voorbij topfavoriet Karsten Warholm. Doom finishte in 45"25, een Belgisch record.

Om zijn titel te bemachtigen moest onze landgenoot afrekenen met het Noorse fenomeen Karsten Warholm. Na 350 meter achtervolgen ging Doom in de laatste rechte lijn ook op en over de Europese recordhouder.

Met 45"69 had Doom in de halve finales zijn persoonlijk record al stevig aangescherpt. In de finale deed hij daar nog een hap van. Doom dook zo ook 19 honderdsten van een seconde onder het Belgisch record (45"44) van Julien Watrin.

De Belgian Tornado stuntte in de finale van de 400 meter met een chrono van 45"25, een nieuw Belgisch record. Het is de vijfde gouden medaille ooit voor België op een WK indoor.

"Het is heel surreëel en ik had het totaal niet verwacht, zeker omdat ik iemand als Karsten Warholm kon kloppen", wreef Doom ook zichzelf in de ogen vol ongeloof.



"Als je met iemand loopt als Warholm ben je altijd de underdog, maar dat vond ik eigenlijk niet zo erg. We wisten dat hij snel zou beginnen en hebben daarop goed geanticipeerd. Uiteindelijk had ik nog de power om uit zijn zog te komen. Amai, ik kan echt niet geloven dat ik wereldkampioen ben (lacht)."

"Ik had in de opwarming nochtans last van mijn kuit, maar mijn team heeft me mentaal weer klaargestoomd."



Toch zit het WK er nog niet op voor Doom, die morgen nog meeneemt aan de 4x400 meter met de Belgian Tornado's. "Er zal wat oplapwerk nodig zijn, maar we gaan opnieuw knallen, hé. Ik mag me alvast wat sparen voor de reeksen."