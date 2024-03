Noor Vidts is eerste atlete met dubbel goud op de vijfkamp: "Maar het ging niet vanzelf"

Noor Vidts heeft met haar wereldtitel op de vijfkamp een beetje geschiedenis geschreven. En niet alleen Belgische sportgeschiedenis, want niemand kon ooit twee keer wereldkampioen worden op dit onderdeel. "Toch was het niet allemaal top, ik weet dat ik sommige dingen beter kon doen", blijft ze kritisch voor zichzelf.

Noor Vidts wist dat ze, zeker na het uitvallen van de Spaanse Vicente, de grote topfavoriete was voor de wereldtitel in Glasgow. "Maar het is toch niet zo vanzelfsprekend."

"De wedstrijd zelf was ook niet zo vanzelfsprekend. Het was niet allemaal top wat ik deed, maar ook niet slecht. Over het kogelstoten en verspringen ben ik wel erg tevreden."

Het tekent de perfectionist in Vidts. "Ik weet gewoon dat ik sommige dingen nog beter kan doen. Er zijn nog een paar werkpuntjes uitgekomen, die ik kan meenemen richting de zomer. Ik heb nu al veel zin om daaraan te werken."

Dat Vidts de eerste atlete is die twee keer wereldkampioene op de vijfkamp is geworden, wist ze zelf ook niet. "Ja, dit is heel fijn. En zeker ook een boost richting de Olympische Spelen."