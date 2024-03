Opnieuw goud! Noor Vidts verlengt haar wereldtitel op de vijfkamp

Noor Vidts heeft op het WK atletiek indoor, in Glasgow, goud veroverd op de vijfkamp, net als 2 jaar geleden. Vidts ging in de afsluitende 800 meter voorbij de jonge Finse Saga Vanninen.

Geen Nafi Thiam in Schotland en ook geen Anna Hall, Katarina Johnson-Thompson of Adrianna Sulek. Met de Spaanse Maria Vicente viel na het hordelopen - dat ze won - nog een andere grote concurrente voor Noor Vidts weg. Ze scheurde bij het hoogspringen haar achillespees af.



Maar je kunt enkel de tegenstand verslaan die aanwezig is (en gezond blijft). Vidts moest er nochtans voor werken, want het 20-jarige toptalent Saga Vanninen stond na 4 onderdelen nog altijd aan de leiding.



De 800 meter was duidelijk geen spek voor de bek van Vanninen. Vidts moest slechts een seconde goedmaken op de Finse, maar ze liet haar al snel achter en liep onbedreigd naar het goud, haar tweede wereldtitel indoor op een rij.