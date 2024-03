Naast sportief ook financieel de jackpot: dit verdien je aan een (gouden) medaille op het WK atletiek

Het palmares fonkelt en de bankrekening eveneens. De uitstekende prestaties van de Belgische atleten op het WK indoor zijn ook een financiële meevaller. Alexander Doom en co. cashen een mooie som.

Voor zilver was een mooie 18.500 euro weggelegd en brons leverde onze Eliott Crestan een fraaie 9.250 euro op. Voor de andere ereplaatsen (zie hieronder) waren er eveneens premies van enkele duizenden euro's.

Kogel is door de kerk: gunstiger belastingtarief voor Belgische topatleten

Er gemakshalve van uitgaand dat Alexander Doom een vierde van de totaalsom bij de gouden estafette krijgt, zal de dubbele wereldkampioen ongeveer 46.250 euro bruto of 38.619 euro netto opstrijken.

Terwijl vele Rode Duivels op een week tijd een veelvoud verdienen, is zo'n financiële bonus voor Doom een godsgeschenk.

Aan olympische medailles in Tokio waren premies van 50.000 (goud), 30.000 (zilver) en 20.000 (brons) euro bruto verbonden, gefinancierd door de Nationale Loterij.

Laat ons bovenstaande bedragen nog even in perspectief plaatsen.

Een wereldtitel atletiek verdient dus zo slecht niet.

Misschien zal Luca Brecel daar wel anders over denken. Zijn triomf in de Crucible leverde naast eeuwige snookerglorie maar liefst 569.500 euro op.



Voor een wereldtitel wielrennen in Glasgow bij de elite op de weg had de internationale wielerbond UCI een cheque van 'amper' 8.000 euro klaar - op de baan was dat 3.000 euro minder.

Door een bondspremie kwam daar voor Lotte Kopecky en Remco Evenepoel wel nog eens 50.000 euro bij.

Voor Bart Swings was de financiële compensatie voor zijn wereldtitel op de massastart het karigst met een premie van 5.460 euro.