De Hongaarse twijfels zijn weggeblazen: de Belgian Tornados dikken hun indrukwekkend palmares toch weer aan

Jarenlang waren de Belgian Tornados een garantie op titels, eremetaal en knalprestaties. Maar vorige zomer leek hun aura af te brokkelen nadat het WK outdoor in Boedapest een sof was geworden. Aan de vooravond van de Spelen in Parijs eisen de Belgische estafettemannen hun plekje aan de top echter weer op.

Het was de eerste keer sinds hun oprichting 16 jaar geleden dat de Tornados niet in de finale van een groot internationaal toernooi stonden, de World Relays buiten beschouwing gelaten.

Na de vorige afspraak, het WK in Boedapest afgelopen zomer, gingen de kopjes naar beneden. Was het einde van het tijdperk aangebroken?

In Glasgow hebben de Belgen getoond dat ze nog niet afgeschreven mogen worden. Kapitein Kevin Borlée lag opnieuw in de lappenmand, maar het viertal schoot toch in de roos.

De afwezigheid van Watrin, die out is door kanker, gaf de Tornados een extra duwtje in de rug. "We hebben voor hem gelopen", vertelde het Belgische viertal.

Dat de Belgen het dus toch kunnen klaren zonder de gebruikelijke boegbeelden Kevin en Jonathan, stemt hen uiteraard tevreden.

"Het is goed dat we het ook zonder hen kunnen afmaken. Ze zullen trots zijn dat dit project, dat zij gelanceerd hebben, nog niet voorbij is."

De wind blaast weer in de goede richting voor de Tornados, al wil dit succes nog niets zeggen over Parijs. Begin mei moeten de 4x400 meter-mannen op de World Relays op de Bahama's zich nog plaatsen voor de Spelen.