Belgische estafetteteams blijven hongerig: "Als de zaken naar wens verlopen, dan zijn er geen limieten"

De Belgische estafetteploegen hebben dinsdag in Louvain-la-Neuve de ambitie uitgesproken om te blijven meedraaien aan de wereldtop. "Wij gaan altijd voor het best mogelijke, die vraag hoeft niet eens gesteld te worden", sprak bezieler Jacques Borlée op een persmoment.

"Het is een opmerkelijk lange periode, een onvoorstelbaar voorbeeld", onderstreepte bezieler en coach Jacques Borlée dinsdag op een persmoment in Louvain-la-Neuve bij de voorstelling van de plannen richting de Spelen van Parijs.

De Belgian Tornados draaien al sinds de Olympische Spelen van 2008 mee aan de top van de internationale atletiek. De aflossingsploeg op de 4x400 meter is uitgegroeid tot het symbool van de atletieksport in België.

"Het is iets ongelofelijks", zegt Jacques Borlée, die benadrukte dat het doel is om te blijven mikken op medailles, titels en top 8-plaatsen, in een sfeer waarin iedereen voortdurend wordt gestimuleerd om beter te worden.

"Wij gaan altijd voor het best mogelijke, die vraag hoeft niet eens gesteld te worden. Dit maakt deel uit van een proces dat erop gericht is ontspanning en rust te brengen. Het gaat om het vinden van de sleutel tot succes en een team creëren waarin individuen presteren."

De Belgian Tornados tonen al ruim 16 jaar dat zij succesvol kunnen zijn. "België is een aflossingsland', vulde Carole Bam aan, de coach van de Belgian Cheetahs, die mee op de kar sprongen.

"De inspiratie komt van de jongens en van de meisjes van de 4x100 meter. Er is altijd een opvolging geweest in de aflossing en dat creëert enthousiasme. Wij willen dat er wordt rekening gehouden met 3 goede teams en wij naar Parijs kunnen met veel ambitie. Als de zaken naar wens verlopen, dan zijn er geen limieten."