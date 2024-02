Ben Broeders, Thomas Carmoy en John Heymans mogen naar WK indoor door wereldranking

De Belgische selectie voor het WK indooratletiek in Glasgow (1-3 maart) telt 3 extra leden. Ben Broeders, Thomas Carmoy en John Heymans voldoen op basis van de wereldranking aan de selectiecriteria.

Dertien atleten voldeden aan de rechtstreekse WK-minima, maar in de Belgische selectiecriteria staat dat ook de wereldranglijst op 21 februari een WK-ticket kan opleveren.



Belgische atleten moeten zowel geplaatst zijn voor het WK in de kwalificatieranking, maar ook in de top 24 staan op de uitgezuiverde World Ranking. Beetje ingewikkeld, maar het gaat dus om 2 verschillende ranglijsten.



En 3 landgenoten die het rechtstreekse minimum voor Glasgow niet wisten te behalen, voldoen aan die dubbele rankingeis. Het gaat om polsstokspringer Ben Broeders, hoogspringer Thomas Carmoy en John Heymans op de 3.000 meter.