Nafi Thiam sleept al voor 10e keer Gouden Spike in de wacht, Bashir Abdi 5e keer op rij winnaar bij mannen

Thiam zit zo aan dubbele cijfers in de Gouden Spikes: het was vandaag al haar 10e trofee. Enkel vorig jaar ging de prijs naar Bolingo. Thiam werd deze zomer bijzonder knap voor de derde keer op rij olympisch kampioene in de zevenkamp. Eerder had ze ook al de Europese titel in de wacht gesleept.

Ook bij de mannen was de eindwinnaar niet echt een verrassing te noemen. Bashir Abdi neemt voor de vijfde opeenvolgende keer de Gouden Spike mee naar huis.



Abdi greep in Parijs zilver op de Spelen in de marathon. Hij troefde Alexander Doom af in de strijd om de trofee, maar kon die zelf niet ophalen door ziekte. "Nee, ik heb de bus niet gemist", maakte hij een grapje over zijn gemiste bus naar de start van de olympische marathon.



"Het was geen makkelijk jaar voor mij, dat begon met een blessure. Op sommige momenten leek het alsof ik de Spelen niet eens zou halen, maar gelukkig is alles net op tijd goedgekomen. Ik ben heel blij dat ik een tweede olympische medaille in mijn collectie heb en ook een nieuwe Gouden Spike."