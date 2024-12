Sifan Hassan en Letsile Tebogo verkozen tot Wereldatleten van het Jaar

De Nederlandse Sifan Hassan en de Botswaan Letsile Tebogo zijn zondag in Monaco uitgeroepen tot Atleten van het Jaar tijdens het gala van de World Athletics Awards, georganiseerd door de internationale atletiekfederatie. Nafi Thiam greep naast de prijs van Veldatlete van het Jaar.

De World Athletics Awards bekronen de beste atleten van het voorbije kalender. In een olympisch jaar als 2024 gingen de prijzen logischerwijs naar atleten die uitblonken in Parijs.

Siffan Hassan werd bij de vrouwen verkozen tot Atlete van het Jaar. De Nederlandse won drie medailles op de voorbije Spelen: goud op de marathon en brons op de 5.000 en 10.000 meter.

De 21-jarige Letsile Tebogo werd bij de mannen bekroond voor zijn doorbraakjaar met de trofee voor Atleet van het Jaar. Tebogo werd een sensatie in Parijs door als eerste Afrikaan ooit de 200 meter te winnen. Hij won ook zilver op de 4x400m estafette.

Ook Nafi Thiam, in 2017 verkozen tot Atlete van het Jaar, maakte zondag kans op een prijs. De drievoudige olympische kampioene zevenkamp was genomineerd in de categorie voor Veldatlete van het Jaar, maar het Oekraïense hoogspringfenomeen Jaroslava Mahoetsjich ging met de prijs aan de haal.