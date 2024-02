Belgische selectie kijkt met veel vertrouwen uit naar WK indoor: "Gaan mooie dingen laten zien in Glasgow"

Na het BK indoor van afgelopen weekend is het reikhalzend uitkijken naar de volgende grote afspraak: het wereldkampioenschap in de zaal. Vanaf 1 maart gaat een ruime Belgische selectie op zoek naar eremetaal in Glasgow. "Al wordt de twee gouden medailles van vorige editie evenaren heel moeilijk", analyseert topsportcoördinator Rutger Smith de situatie.