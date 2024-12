Keniaanse debutant Sawe maakt indruk met marathon van Valencia in 2 uur, 2 minuten en 5 seconden

Er is een nieuwe topper opgestaan in de marathonbusiness. De 28-jarige Keniaan Sabastian Sawe heeft de marathon van Valencia gewonnen in 2 uur, 2 minuten en 5 seconden, de beste chrono van het jaar.

Sawe komt wel niet uit het niets. Hij is regerend wereldkampioen op de halve marathon. In de traditioneel snelle marathon van Valencia stond hij op het podium naast de Ethiopiër Deresa Geleta (2u02'38"), de vijfde van de Spelen, en zijn landgenoot Daniel Mateiko (2u04'23"), de vicewereldkampioen op de halve afstand.



De top 10 liep onder de 2 minuten en 5 seconden.



Het wereldrecord bedraagt 2u00'35" en werd op 8 oktober vorig jaar door de Keniaan Kelvin Kiptum gelopen in Chicago.



Enkele maanden later, op 11 februari, overleed de 24-jarige Kiptum na een auto-ongeluk.



Op de ranking aller tijden moet Sawe naast Kiptum alleen zijn landgenoot Eliud Kipchoge (2u01'09") en de Ethiopiërs Kenenisa Bekele (2u01'41") en Sisay Lemma (2u01'48") voor zich dulden. Die laatste vestigde zijn besttijd vorig jaar in Valencia, dat is ook het parcoursrecord voor de Spaanse stad.